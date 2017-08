Begurulhat a konyhákba is a street food

Akár otthon is elkészíthetjük a legmenőbb szendvicseket a könyv útmutatása alapján.

Steak szendvicset, sós waffelt és angus burgert is készíthetünk már házilag, a legismertebb hazai food truck-ok ugyanis receptkönyvben teszik közzé a legjobb és legnépszerűbb fogásaikat.Szakácskönyvben teszi közzé ősszel a Food Truck Show a legismertebb haza büfékocsik receptjeit. A kötetből többek közt azt isemellett a kedvenc gyorskajáink kitalálóit is megismerhetjük. Az ötven receptet a Food Truck Show legnépszerűbb ételeiből és italaiból állították össze, 26 ismert újhullámos büfékocsi közreműködésével.

A kötetben található ételeket és italokat felkészült szakemberek találták ki, de a receptek egytől egyig elkészíthetők otthon is – konyhában vagy kerti partin, esetleg piknik során a szabadban. Az ételek mellett mostA fogások között találunk klasszikus és rendhagyó burger ötleteket, szendvicseket és tortillákat egyaránt, de van benne leves, sőt húsgolyó, cipóban sült csülök és pogácsa recept is. A gyűjteményből a legnépszerűbb édességek sem maradtak ki, így a street food könyvből akár otthon is könnyen elkészíthetjük a holland stroopwafel sajttortát és a népszerű belga waffelt is.

A Food Truck Receptkönyv a Bookline könyvek gondozásában szeptember 1-től kapható a könyvesboltokban és kedvezményesen az őszi Food Truck Show-n a Bookline utazó könyvesboltjában, a Bookline Buszon, de megvásárolható egyenesen a food truck-okból is, ahol kedvünk szerint helyben meg is kóstolhatjuk a könyvben szereplő fogásokat.