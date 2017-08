Bejelentették a Sztárban sztár új mezőnyét

Oláh Gergő, Király Viktor, Pápai Joci, Cserpes Laura, Csézy, Horváth Tamás, Singh Viki, Berkes Olivér, Détár Enikő, Ekanem Bálint, Janicsák Veca és Kollányi Zsuzsi lesznek a műsor szeptemberben induló új évadának a sztárjai - írja a BorsOnline. A versenyzők névsorát Tilla jelentette be, aki ezúttal is műsorvezetőként vesz részt a produkcióban.Tilla azt is elárulta, hogy Liptai Claudia mellett Majka biztosan a zsűri tagja lesz, a többi ítészről egyelőre még nem tudni. A Bors korábban úgy értesült, hogy Hajós András lehet a harmadik zsűritag.