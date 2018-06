Beke Márk lett a Virtuózok abszolút győztese

Beke Márk lett a Virtuózok, a közmédia klasszikus zenei tehetségkutató műsorának abszolút győztese a nézők szavazatai alapján pénteken.



A Duna Televízióban és az M5 kulturális csatornán élőben sugárzott Fináléban a három korcsoportgyőztes, Balázs-Piri Soma (zongora), Beke Márk (harsona) és Ninh Duc Hoang Long (magánének) két-két darabbal állt a közönség elé. A versenyzőket a Budafoki Dohnányi Zenekar kísérte Hollerung Gábor, Liszt-díjas karmester, érdemes művész vezényletével, a koncertmester Berán Gábor volt.



A nézők sms-ben és a MédiaKlikk Plusz applikáción keresztül szavazhattak kedvencükre. A legtöbb szavazatot Beke Márk kapta, aki az Armel Operafesztivál szervezésében felléphet a világ egyik klasszikus zenei fellegvárában, a New York-i Carnegie Hallban, valamint egy éven át havi bruttó egymillió forintot kap.



A másik két korcsoportgyőztes egy éven át havi bruttó 500-500 ezer forintot nyert. Ezen túl Balázs-Piri Soma, a Kicsik korcsoportgyőztese a London Mozart Players együttessel léphet fel; míg Ninh Duc Hoang Long, a Nagyok korcsoportgyőztese a berlini filharmóniában állhat színpadra.



A közönségkedvencnek járó különdíjat, a Liszt Ferenc Kamarazenekarral való közös fellépést és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap különdíját, a Fiatal Zenészek Eurovíziós Versenyén való részvételt Bencze Máté (szaxofon) kapta.



A sárospataki V4 Zongorafesztiválra a három finalista kapott meghívást, a Budafoki Dohnányi Zenekar újévi koncertjén Balázs-Piri Soma léphet fel, Molnár Levente Liszt Ferenc-díjas operaénekes Fazakas Tamásnak (magánének) és Pethő Rebekának (fuvola) ajánlott fel különdíjat, Kesselyák Gergely zsűritag pedig Nagy Torma Krisztinának (harmonika) és Gertler Teónak (hegedű). Mindezek mellett további különdíjak is gazdára találtak.



A műsorban három különleges produkciót is láthattak a nézők: egy különleges cimbalomkettőst, Balogh Kálmán és Lukács Miklós duóját, közösen állt színpadra A Dal 2018 győztese, az AWS zenekar, a 2017-es Virtuózok abszolút győztese, Kristóf Réka és a tavalyi Fölszállott a páva műsor egyik nyertese, a Pósfa zenekar. A Finálé harmadik extra produkciójaként Robert Lloyd, az egyik legnagyobb angol basszus lépett fel.



A zsűri tagja Miklósa Erika Kossuth- és Liszt-díjas operaénekes; Batta András Erkel Ferenc-díjas és Széchenyi-díjas zenetörténész, egyetemi tanár; Kesselyák Gergely Liszt Ferenc-díjas karmester, Érdemes Művész, a Magyar Állami Operaház tagja; Balázs János Liszt- és Junior Prima-díjas zongoraművész, Érdemes Művész és Várdai István Liszt-díjas csellóművész volt.



A Virtuózok negyedik évadának műsorvezetője Morvai Noémi és Bősze Ádám volt.