Bemutatják a valódi angry birds figuráit is

A csatorna a többi közt a David Attenborough közreműködésével készült, modern technológiát alkalmazó, nagyszabású Vadászat című sorozatot is műsorára tűzi.



Az állatvilág sokszor az ember örök álmát váltja valóra: számos faj mesterien űzi a repülés képességét. Miért is olyan különleges a kolibri, a vadkacsa vagy a pillangó? Kiderül, hogyan „repülhet" egy kígyó, és hogyan képes megküzdeni a gravitációval a kenguru vagy a kabóca. Sőt, megismerhetjük a természet valódi „angry birds" figuráit is. Az Élet a levegőben című háromrészes dokumentumfilm ezt a rejtélyekkel teli, csodálatos világot hozza elképesztő közelségbe. A sorozat premierje február 4-én szombaton 10 órakor indul a Spektrumon.



A David Attenborough közreműködésével készült nagyszabású Vadászat című hétrészes sorozat a ragadozók testén elhelyezett giroszkópos kamerák felvételei segítségével egyedülálló módon mutatja be azok halálbiztos taktikáit, és emellett megismerhetjük a prédák menekülési stratégiáit is. Kiderül, mit tesz a leopárd, a kaméleon, az imádkozó sáska, vagy az ötméteres nílusi krokodil egy-egy kiadós vacsoráért. A hat kontinensen felvett különleges dokumentumsorozat elsőként vette filmre slow motion technikával a vándorhangyák vonulását, és felvételeiken először láthatjuk azt is, hogyan képes a darwin kéregpók 25 méter hosszú hidat készíteni fonalából a tó felett. A Vadászat című sorozat ezekre az izgalmas kérdésekre igyekszik választ adni, premierjét február 5-én vasárnap 11 órakor vetíti a csatorna.



Emellett, közvetlenül a Vadászat premierje előtti napon, február 4-én, szombaton 11 órakor a sorozat felvételeinek kulisszái mögé is betekintést enged a Spektrum, az Így készült a Vadászat című különleges műsorral.