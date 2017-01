Benke Laci bácsi kórházba került

Rájár a rúd Benke Laci bácsira. Az elmúlt hetekben ugyanis több cikk is született arról, hogy milyen egyedi technikákkal és alapanyagokkal dolgozik a 80-as, 90-es évek sztárszakácsának számító Laci bácsi - írja a Nők Lapja Café Erre most a Lokál arról számol be, hogy kórházba került az agg konyhafőnök. Mint írják, a többszörös világbajnok mesterszakács a napokban rosszul érezte magát, ezért orvoshoz fordult. A doktor azonban nem engedte haza, mondván a veseproblémái és olyan bajok miatt, amikről Laci bácsi nem szívesen beszélne, inkább kórházi felügyeletet javasolt.„Különböző kezeléseken megyek át, és azt tanácsolták, hogy pihenjek sokat, mert nyugalomra van szükségem. Hamarosan infúziót is kapok, de úgy tűnik, hogy hála istennek nem kell műteni. Az viszont már most biztos, hogy két hétig még mindenképpen a kórházban maradok" – mondta a Lokálnak Laci bácsi, hozzátéve, hogy most eléggé „összeesett" lelkileg, de bízik benne, hogy minden jól alakul.