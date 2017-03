Béranya szült ikreket egy bollywoodi meleg sztárrendezőnek

A 44 éves szingli indiai filmes, aki producerként, forgatókönyvíróként, színészként, jelmeztervezőként és televíziós személyiségként is ismert, közleményben jelentette be vasárnap, hogy "örökre hálás az anyának, aki megvalósította élete álmát".



Azt mondta, hogy az ikrek - egy fiú és egy lány - felnevelésében számít édesanyjára, de átmenetileg háttérbe szorítja saját szakmai karrierjét is.



A bollywoodi szupersztárok az elsők között gratuláltak a gyermekekhez.



Dzsohar nevéhez fűződik több bollywoodi kasszasiker, köztük a Kucsh kucsh hotá hai (Valami mindig történik) című romantikus komédia, amely nagy sikert aratott Indiában és a külföldön is. Ő rendezte az első igazi melegtémájú indiai filmet, a Dosztanát (Barátság) is.



Dzsohar az egyik legelismertebb filmes Indiában. Soha nem mondta ki nyíltan, hogy a saját neméhez vonzódik, de többször célzott rá, nemrég megjelent, The Unsuitable Boy című életrajzában pedig már köntörfalazás nélkül leírta, hogy "mindenki ismeri a nemi irányultságomat, nem szükséges, hogy hangosan is világgá kiáltsam".



Mint írta, azért nem beszél hangosan a homoszexualitásáról, mert felelősséggel tartozik produkciós cégének és alkalmazottainak, ezért "nem akar rendőrségi feljelentéseket és bírósági ügyeket".



Egy, a brit gyarmati időkből származó törvény börtönnel fenyegeti a homoszexuális aktust Indiában.



A fizetett béranyaságot 2001 óta törvény engedélyezi a dél-ázsiai országban, bár a jelenlegi kormány épp azt tervezi, hogy megtiltja a szolgáltatás igénybe vételét melegeknek, egyedülállóknak és külföldieknek.



Dzsohar nem az első indiai híresség, akinek béranya útján lett gyermeke. Sáhruh Hán szupersztár és felesége, Gauri harmadik gyermekét béranya hozta világra.