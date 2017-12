Bereczki Zoltán énekelve, táncolva hódította meg főztjével szerelme szívét

A filmről, a forgatásról, jövőbeli terveiről és a mai magyar filmes helyzetről mesél a rendező a Médiatanács blogján – Ebben a filmben van gasztronómia, ének, tánc, szerelem, nagyon sok minden. Mit gondolsz erről az összetettségről?– Van egy ősfélelmem, mégpedig az, hogy unatkozni fognak az emberek a filmemen, ezért mindent meg kell tennem, hogy ez ne történjen meg. Amikor ezt a filmet felvázoltuk Hegedűs Bálinttal, aki a forgatókönyvet írta, akkor két dolog jött elő: csináljunk zenés filmet, illetve hogy csináljunk egy séfes filmet. Aztán egyszer csak felhívott Bálint, hogy miért nem csinálunk zenés séfes filmet? Nekem pedig ez nagyon jó ötletnek tűnt, hiszen enni mindenki szeret, a zenét mindenki szereti, a szerelem pedig az életünk része. Szóval ebből lett egy zenés-főzős-csókolózós film. Ettől valóban sűrű lett, de kell ennyi egy filmbe.– Miért pont séfes film?– Sok séféletrajzot olvastam, és órákig tudom nézni a főzős műsorokat a tévében. Nagyon szeretem Jamie Olivert, Gordon Ramsay-t, lenyűgözött, amikor először láttam őket a tévében. De nem csak azért, mert nagyon jó kajákat készítenek, hanem mert azt gondolom, hogy a séfek ugyanazt tudják, mint a rocksztárok, csak nem mikrofonba ordítanak, hanem lábasokat emelgetnek. Ráadásul ők a szemünk előtt alkotnak. Ezt akartam megfogni a piacos jelenetben is, amikor a séf csak ide nyúl, oda nyúl, és már készen is van egy ínycsiklandozó saláta.– Hogy választottátok ki a zenéket a filmhez?– Van egy dal, ami az egész film forgatókönyvét inspirálta. És mi ezt a dalt nem kaptuk meg a jogutódtól, ez pedig három héttel a forgatás előtt derült ki. Nem mondom meg, mi ez a dal, vagy ki a jogutód, de nem akarta, hogy elkoptassuk a dalt, mi pedig nagyon szomorúak voltunk emiatt. Már csak azért is, mert az én fejemben az volt, hogy egy Moulin Rouge típusú filmet csinálunk, ahol slágerek szólalnak meg úgy, mintha a film dialógusai lennének. Ez így nem valósulhatott meg, és a zeneszerzőnknek, Bolyki Gyurinak lett egy hatalmas feladata: írnia kellett egy olyan dalt, ami megfelel a sláger helyére. Szerencsére sikerült megugrania ezt a feladatot, nem is akárhogyan, de azért még mindig sajnálom, hogy ez akkor nem jött össze.– Aki a musicaleket szereti, az szerintem így is örülni fog a filmnek, ráadásul neves magyar musicalszínészek játsszák a főszerepeket.– Így van. Sok fejtörést okozott nekünk, hogy milyen színészeket alkalmazzunk, mert nagyon sok jó magyar színész van, de nekünk az is kellett, hogy tudjanak énekelni. Már az elején felmerült Bereczki Zoli neve, aki kitűnő énekes, ráadásul én emlékeztem rá, hogy láttam annak idején a színművészetis vizsgáiban, és nagyon jó színész is. El kell mondanom, hogy nem ő volt a favorit és nem is Balla Eszter, aki a női főszerepet játssza. De annyira meggyőzőek voltak a castingon, hogy nem is akartam elhinni, ezért őket választottuk.

– Hol forgattatok?– Hát ez nagyon nehéz volt, mert a működő konyhák kicsik, szóval nem fért be a stáb, ráadásul ugye ezeket használják és nem tudtunk mikor forgatni. Elkezdtünk bezárt ipari konyhákat nézni, amiből nincsen túl sok, találtunk ugyan egyet-kettőt, de nem engedtek be minket. Ekkor jött egy füles, hogy annak idején nálunk forgatták a Spy című filmet Melissa McCarthyval és Jude Law-val, és abba a filmbe felépítettek egy komplett konyhát, amit aztán bedeszkáztak, otthagytak. A konyha nem úgy nézett ki, ahogyan mi szerettük volna, de maga a hely, a magassága, a szélessége és a furcsasága nagyon passzolt ahhoz, amit mi szerettünk volna. Ráadásul ez egy díszlet volt, amit kedvünkre alakíthattunk. Szóval megtaláltuk a tökéletes helyszínt. Itt azonban maga az étterem nem fért el, szóval egészen máshol, egy éppen készülő lakópark aljában találtuk meg ezt a helyszínt. Felépítettünk egy ugyanolyan ajtót, mint amilyen a konyhában volt, és úgy tettünk, mintha egy helyen lennének.– És hol készültek az igazi ételek? Ki volt a segítségetekre?– A díszlet mellett egy folyosón rendeztük be a konyhákat. Segal Viktor volt a vezető tanácsadó séfünk, mert tudtuk, hogy ide nem elég egy food stylist, ide séf kell, aki kitalálja és megcsinálja a kajákat. Ráadásul ugye vannak olyan jelenetek, amikben a néző előtt készülnek az ételek, ezeket is fel kellett venni. Amikor Viktort megkerestük, kiderült, hogy filmbolond és 10 percig dobáltuk egymásnak a séfes filmeket, rábólintott és hozta magával az embereit. Sokszor használtuk az ő kezét a filmben, mert egészen másként szeletel fel egy séf egy paprikát, mint egy átlagember. És bár Zoli eljárt tanulni Viktortól, azért Viktor keze Zoliéhoz képest tulajdonképpen táncolt.