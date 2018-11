Bereczki Zoltánnak még fáj a válás

Szinte mindenkit váratlanul ért a hír 2012-ben: elválik az álompár. Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán hét évig volt házas, egy közös kislányuk született. A színpadon tökéletes harmónia áradt belőlük, a szín­falak mögé pedig csak kevesen láttak be. A válás óta sem Dóra, sem Zoltán nem nyilatkozott a kapcsolatukról – mostanáig. A válásról őszintén Palya Beával című beszélgetős videóban Bereczki megtörte a jeget. - írja a BorsOnline – Sértett kisfiú voltam ebben a dologban, ott laktam a közös tizenhárom éves múltunkban, vergődtem abban a helyzetben. Nekünk a külvilággal is meg kellett küzdenünk, annak idején sajtóközeli termék voltunk, mint musicalduett formáció. Mi úgy intéztük, hogy bezártuk az ajtót, és nem beszéltünk. De folyamatos presszió volt rajtunk a sajtó részéről, ez pedig állandó őrlődést okozott: kivel lehet beszélni erről, ki az, akiben megbízhatsz? Elzártam magamban az érzéseimet, talán ennek következménye, hogy a mai napig nem dolgoztam fel azokat. Mind a ketten nagyon sérültünk ebben – tette hozzá.– Alakul a béke bennem. Már be tudok menni abba a lakásba, ahol a volt párom lakik, amikor megérkezem a gyerekért. Még pakolnak, leültetnek egy kávéra, és az olyan nehéz. Még nem akarsz, de muszáj és úgy illik, aztán meglátod a saját bögrédet, hat év után is megvan – nevette el magát.