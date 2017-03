Berki Krisztián mobilt vásárolt 3,5 éves kislányának

Berki Krisztián mindig is büszke volt arra, hogy saját szabályai szerint éli az életét. A Ferencváros vezérigazgatójából lett test­építő, műsorvezető és valóságshow-sztár úttörőnek számít jó pár dologban. Extrém megnyilvánulásaira környezete javarészt már immunissá vált, de bejelentése, miszerint óvodás kislányának saját mobiltelefont vásárolt, sokkolta beszélgetőpartnereit -A Fem3 Café adásában Peller Mariann éppen arról beszélt, hogy olyan iskolába szeretné beíratni gyermekét, ahová az első évben magával vihetné a kisautóját is, amire Berki így kontrázott: az ő lánya, a három és fél éves Natasa Zselyke mobilt visz magával az óvodába.Natasa írni, olvasni persze még nem tud, de az édesapját videótelefonon is felhívja.szeretett volna több részletet is megtudni Berkitől kislánya mobilhasználati szokásairól, de lapzártájukig nem tudták elérni.