Besokallt Norah Jones-tól a szülőszobában Argyelán Kriszta

A legutóbbi adásokban a műsorvezető két rádiós kollégája Argyelán Kriszta és DJ Whiteboy voltak a Class Utasok. Kriszta többek között elárulta, miért nem engedték szülei, hogy autót vezessen, és miért nem pisszeg soha a moziban, Whiteboy pedig elmesélte, mi idegesíti a legjobban a klubokban, ahol zenél.



Krisztának egyáltalán nem okoz problémát a rádiózással járó korán kelés, mivel elmondása szerint reggel sokkal jobban pörög az agya, mint nap közben, de ettől függetlenül neki is szüksége van a minőségi kikapcsolódásra. Szabadidejében általában filmeket néz, és attól sem riad vissza, ha egyedül kell moziba mennie. "Eleve a mozi élményt imádom: a nachos illatát a levegőben, meg ahogyan zörög a pattogatott kukorica a zacskóban. Szóval én nem az a pisszegős típus vagyok"- mondta a műsorvezető, aki elárulta, arra is volt már példa, hogy azért ment egyedül moziba, hogy egy jót aludjon a hűvös teremben. DJ Whiteboy is nagy rajongója a filmeknek és fekete öves karatésként elsősorban az indonéz és thai akciófilmeket részesíti előnyben, mivel véleménye szerint sokkal realisztikusabbak és szebb a képi világuk, mint az amerikai filmeknek.



A filmek mellett mindketten imádják a zenét, Kriszta elsősorban a skandináv női előadókat részesíti előnyben, például Lisa Ekhdal-t. Az amerikai énekesek közül nagy kedvence Norah Jones, akit azonban évekig nem tudott meghallgatni. "Amikor nagy pocakom volt Marcival, a szülésznő mondta, hogy olyan szuper a technika a szülőszobában, hogy lehet hozni nyugodtan kedvenc lemezt, amire el lehet lazulni és segít, amikor érkezik a baba. Majd jött a 28 óra vajúdás, és az ötödik óra Norah Jones után úgy éreztem, hogy köszönöm nem kérem. Mostanában már újra elő tudom venni azt az albumot."



DJ Whiteboy-nak a Kraftwerk Tour de France című száma hozta meg az elektronikus zene iránti szeretetét, de az alapokat otthonról hozta, hiszen a családjában mindig is szólt a zene. A népszerű dj beismerte, hogy lelkesen várja azt a pillanatot, hogy egy diszkós társa kiadjon egy könyvet a vendégek számkéréseiről, ami őt is kiakasztja néha. Whiteboy elsősorban azért nem kedveli ezeket a helyzeteket, mert minden fellépésének igyekszik egy ívet adni, ami követi a buli hangulatát és a felmerülő kérések ezt az esetek többségében megtörik.