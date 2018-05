Beszóltak az állapotos Görög Zitának

Nem tudja, de nem is szeretné titkolni a gyönyörű modell-műsorveztő, hogy végre olyan boldogság talált rá, melyre sok éve vágyott. A 38 éves Zita a minap egy csókolózós képet tett közzé az Instagram-oldalán magáról és 31 éves kedveséről, a 22-szeres válogatott focistáról, Laczkó Zsoltról. A fotó alatt a gratuláló kommentek mellett kritikus hangok is felbukkantak, volt, aki azt kérdezte a modelltől, hogy miért pont egy futballistával jött össze. - írja a BorsOnline A harmadik gyermekével várandós kismamát azonban nem borította ki a hozzászólás, így válaszolt a szemtelen hozzászólónak:„Ne hagyd magad befolyásolni sztereotípiák által... rengeteg mindentől elvágod magad... ha az első nevetéssel felállok a kávé mellől mikor elmondta focizik... nem ismerem meg azt a fantasztikusan mély és sziklaszilárd férfit, aki nemcsak kisbabát, de olyan érzelmi stabilitást hozott az éle­tünkbe amelyre mindenki vágyik."Zita és kedvese tavaly nyár óta alkotnak egy párt, az első közös gyermeküket szeptemberre várják.Kerestük természetesen Görög Zitát az ügyben, aki azt mondta:– Nem leszek mérges, ha negatív komment érkezik egy fotómhoz, sőt. Igyekszem meggyőzni az embereket arról, hogy legyenek inkább pozitívak. Ha megértik, megértik, ha nem, hát nem. Azzal nekem nincs dolgom. Szerencsére én nagyon boldog vagyok, nem is emlékszem, mikor éltem utoljára ilyen harmóniában. Ebből az állapotból engem most nem is lehet kizökkenteni.