Beteg gyerekeket támogat az ország egyik legnépszerűbb zenekara

A zenekar most egy olyan intézmény mellé áll, ahol sajátos nevelési igényű tartósan beteg gyermekek is tanulnak. Az ő ellátásuk pedig olyan plusz költségekkel jár, amelyre nincs iskolai keret.



Kezdeményezésükkel a délegyházi Hunyadi János Általános Iskolában tanuló gyermekek részére hoznak létre egy támogatási alapot. A félmillió forint hozzájárulással remélik azt, hogy lesznek majd további segítők is, akik felajánlásokat tesznek. Továbbá egy mini akusztikus koncerttel koronázzák meg a szombati eseményt.



A koncertre és a pénzösszeg ünnepélyes átadására április 8-án 11 órakor kerül sor Délegyházán a Hunyadi János általános iskolában.