Betette a lábát a kutya az országba: hivatalosan is itt a DOOGEE

A DOOGEE MIX tulajdonságai



Elérhető színek: Fekete, kék

Méretek: 144x76,2x7,95 mm

Tömeg: 193 gramm

Operációs rendszer: Android 7.0

Processzor: Helio P25 (4 x Cortex-A53, 2,5GHz, 4 x Cortex-A53,1,6GHz)

GPU: mali-T880

Akkumulátor: 3380 mAh, beépített, 5V, 2A, gyorstöltés

RAM: 4 GB / 6 GB LPDDR4x

ROM: 64 GB / 128 GB

Bővítőhely: Micro SD (T-Flash), akár 128 GB, 2 SIM kártyahely (Dual SIM)

Hátlapi kamera: 16 MP + 8 MP, F2,0, Samsung ISOCELL szenzor, PDAF

Előlapi kamera: 5 MP, F2,2, 86° fokos széles látószög, automatikus szépítés

Videó: 1080p Full HD felvétel

Kijelző: 5,5", 1280x720 pixel felbontás, 294 ppi, képernyőarány: 93%, multi-touch Samsung Super AMOLED

Hálózati kapcsolatok: 2 SIM, kettős rendelkezésre állás (Micro SIM + Nano SIM), 2G (GSM: 850/900/1800/1900 MHz), 3G (WCDMA: 900/2100 MHz), 4G FDD:B1/3/7/8/20

Kapcsolódás: WiFi, Bluetooth, OTA

Videó: AVI, MP4, WMV, RMVB, MKV, MOV, ASF, RM, FLV, maximum 1080p / 30fps

Audió: MP3, M4A, AAC, MKA, AMR, ALAC, FLAC, APE, WAV

Szenzorok: Dtouch előlapi ujjnyomatolvasó (feloldás 0,1 másodperc alatt, 360 fokos azonosítás), GPS, G szenzor, proximity szenzor, fényerősség-érzékelő, iránytű, mágneses szenzor, giroszkóp

Nyelvek: Angol, spanyol, portugál, olasz, német, francia, orosz, arab, maláj, thai, görög, ukrán, horvát, cseh, magyar és további nyelvek.

A DOOGEE okostelefonok hamar népszerűvé válnak mindenhol, ahova a gyártó beteszi a lábát, ami elsősorban kiemelkedő ár-érték arányuknak és népszerű formaterveiknek köszönhető. A cseh után most a magyar piac meghódítása a cél, amihez a DOOGEE MIX az eszköz.Az 5,5 hüvelykes DOOGEE MIX az egyik legkisebb keret nélküli okostelefon a piacon. A modell 4, illetve 6 GB memóriával szerelt változatokban kapható. A kijelzőt ötödik generációs Gorilla Glass védi, a hátlapon pedig kettős kamera (16 + 8 MP) gondoskodik a képalkotásról.A DOOGEE MIX széltől szélig tartó, keret nélküli kijelzője mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Az 5,5 hüvelykes képernyőméretet a készülék ugyanis egy 5 hüvelykes telefon méretei mellett biztosítja, a DOOGEE MIX mindössze 14,4 centi magas és 7,6 centi széles. Mivel az oldalsó kávák szinte nem is látszanak, így a modell a kompakt kivitel ellenére minden multimédiás igényt képes kielégíteni, mintha csak egy nagy és okos képernyőt fognánk a kezünkben. A Samsung Super AMOLED panel élénk és valósághű színeket jelenít meg, valamint a kiváló fényerő mellett is remek energiahatékonysággal bír, ami azt jelenti, hogy az üzemidő miatt sem kell aggódni.A márka aktuális csúcsmodelljének a hátlapjára kettős kamera került, amelyben az egyik lencse 16, a másik pedig 8 megapixeles. A részletek gazdag visszaadásán együtt dolgoznak, a másodlagos szenzor ráadásul képes mélységélességet is mérni. A fókuszáláshoz mindössze 0,1 másodpercre van szükség, az F2,0 fényérzékenységű Samsung ISOCELL szenzor pedig rossz fényviszonyok között is zajmentes képeket rögzít.A DOOGEE modellek formatervezése és stabil teljesítménye számos országban tette már a fiatalok kedvencévé a márkát. Már három kontinensen – Európában, Ázsiában és Afrikában – akadnak olyan országok (például Spanyolország, Malajzia és Algéria), amelyekben a gyártó bekerült a legnépszerűbbek közé. Mivel a cég elkötelezett rajongója a labdarúgásnak, és az angol Premier League támogatója, a pletykák szerint megtörténhet, hogy a MIX-ből Premier League limitált kiadás is érkezik egyszer.A 6 GB-os DOOGEE MIX Magyarországon hivatalosan jelenleg az Extreme Digital kínálatában kapható, 89 990 forintos ajánlott fogyasztói áron.A DOOGEE közép-európai termékmenedzsere szeptember 20-án, a MIX prágai bemutatója során elárulta azt is, hogy milyen további modellek várhatóak. Azok számára, akik még a MIX árát is sokallják, elérhető lesz egy „light" verzió, amelynek a műszaki tartalmát még nem ismertette a gyártó.Ezután a BL5000, a BL7000 és a BL1100 modellek jönnek, melyek kifejezetten a hosszú üzemidőt célozzák meg. A BL rövidítés is erre utal, a Be Long és a Belong szavak játékából ered. Az elsőként érkező BL5000 egy kiemelkedő 5050 mAh kapacitású akkumulátorral lesz felszerelve, amely több napra elegendő energiát biztosít.A BL sorozat mellett pedig hamarosan bemutatkozik a strapabíró S60, amely a véletlen leejtés elkerülése érdekében rücskös fogásúra lesz kialakítva. A modell az IP68 szabványnak megfelelően por- és vízálló lesz, ami alkalmassá teszi az üzemi munkaterületeken történő használatra és az extrém sportokra is.