Betiltották a Kingsman folytatását Kambodzsában

A világszerte sikert arató Kingsman folytatásában a képzeletbeli brit kémszervezet összefog amerikai partnerével, hogy együtt kutassák fel a Kambodzsában rejtőzködő drogbárót (Julianne Moore). A hollywoodi produkciót a héten kezdték volna játszani a kambodzsai mozikban.



A filmbeli csetepaték zöme egy dzsungelben álló kambodzsai templomban játszódik. A kulturális tárca szerint az akcióvígjátékban ábrázolt templom erősen hasonlít a híres Angkorvat templomegyüttes egyik épületére, a Ta Prohm templomra. A minisztériumnak az sem tetszett, hogy Kambodzsát a bűnözők célállomásaként fessék le. A tárca egy illetékes vezetője nehezményezte, hogy a filmben "a kambodzsai földet, templomot úgy ábrázolják, mint a világot fenyegető terroristák székhelyét" - számolt be róla a helyi média.



A film kambodzsai forgalmazási jogát megszerző Westec Media forgalmazási igazgatója sajnálkozását fejezte ki a produkció betiltása miatt. Mint mondta: szerinte a Kingsman semmiféle kárt nem okoz az országnak, csupán egy szórakoztató film, és ha ilyesmiért be lehet tiltani egy filmet, akkor visszaesik majd azok száma, akik forgatni érkeznek Angkorba.



Egyebek mellett a Tomb Raider című film egyes jeleneteit is a Ta Prohm templomban forgatták.