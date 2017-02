Betörő fosztotta ki Rékasi Károlyékat

Rékasi Károlyt motoros balesete óta mintha üldözné a balszerencse, és a napokban újra utolérte: betörtek a színész és szerelme, Pikali Gerda otthonába, értékes tárgyaktól fosztva meg őket –Az is kiderült, hogy a pár korábbi rózsadombi albérletét egy csepelire cserélte, ide tört be az ismeretlen tettes vagy tettesek. A lap információi szerint fényes nappal hatoltak be a csendes kis utcában álló, szépen felújított családi házba.

Az ablakon jutottak be, egyszerűen betörték, majd kinyitották és bemásztak. Könnyen lehet, hogy biztosra mentek, ugyanis igen nagy értékkel távozhattak. A Bors szerint több százezer forint készpénz, egy egyedi készítésű ékszer és a hozzá készíttetett óra lett a zsákmányuk. A kár teljes értéke lehet egy-, de akár több millió forint is.Rékasi azonnal feljelentést tett. A lap érdeklődött nála a betörésről, válaszolni azonban nem akart, a kaputelefonon kiszólva közölte, nem kíván nyilatkozni.