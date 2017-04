Bevalotta Prince orvosa, hogy ő írt fel más nevére gyógyszert az énekesnek

Más nevére írta fel az orvos azt az oxikodon hatóanyagú fájdalomcsillapítót, amely egy évvel ezelőtt Prince halálát okozta - derült ki a hétfőn nyilvánosságra hozott bírósági dokumentumokból.



Az 57 éves énekes halálát 2016. április 21-én a Fentanyl fájdalomcsillapító véletlen túladagolása okozta, amelyet az énekes maga vett be a tavaly nyáron kiadott halottkémi jelentés szerint. A hétfőn napvilágot látott házkutatási dokumentum szerint a hatóságok átkutatták az énekes Paisley Park-i otthonát, megvizsgálták az énekeshez közelállók mobiltelefon adatait, Prince e-mailjeit, hogy megpróbálják kideríteni, miként jutott a halálát okozó erős fájdalomcsillapítóhoz.



Eskü alatt tett vallomásában Michael Todd Schulenberg orvos elismerte, hogy ő írt fel oxikodon hatóanyagú fájdalomcsillapítót Prince-nek az énekes egy barátja, Kirk Johnson nevére, "védendő Prince magánéletét".



A dokumentum azt sugallja, hogy Prince opiátfüggőségben szenvedett.



Majdnem egy év telt el Prince Pasley Park-i otthonában bekövetkezett hirtelen halála óta, ám azóta sem döntöttek a hatóságok vádemelésről.



Az 57 éves énekesre a liftben összeesve találtak rá a Minneapolis közelében fekvő otthonában április 21-én. Az orvosszakértői jelentés balesetnek minősítette a világsztár halálát és közölte, hogy a vizsgálat lezárult.



A fentanil egy szintetikus opiát, amely 50-100-szor erősebb a morfiumnál, és szerepe van abban, hogy a közelmúltban magasba szökött a túladagolás okozta halálesetek száma az Egyesült Államok bizonyos körzeteiben.



Prince otthonának átkutatásakor tucatnyi tablettát találtak, de a hatóságok még mindig nem tudják, honnan származnak és egyelőre semmi jele nincs annak, hogy a közeljövőben bárki ellen vádat emelnének a világsztár halála miatt - mondta el az AP amerikai hírügynökségnek egy vizsgálathoz közelálló forrás.



A nyomozás során két orvos neve is felmerült fel, egyikük Michael Todd Schulenberg családorvos, aki két héttel halála előtt kétszer is - április 7-én és április 20-án - kezelte Prince-t, és közölte a nyomozókkal, hogy írt fel gyógyszert az énekesnek.

A másik orvos Howard Kornfeld kaliforniai függőségi szakember, akit április 20-án kértek fel az énekes képviselői arra, hogy segítsen Prince-nek.



Kornfeld a fiát küldte el, aki azok között volt, akik összeesve találtak rá április 21-én az énekesre.



Az ifjabb Kornfeld nem orvos és olyan gyógyszert vitt magával, amelyet opiátfüggőség kezelésére használnak, enyhíti az elvonási tüneteket - közölte korábban William Mauzy, Kornfeldék ügyvédje. Azt is hozzátette, hogy a gyógyszert egy minnesotai orvosnak akarta átadni, aki április 21-én fogadta volna Prince-t.