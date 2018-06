Beyoncé és Bruno Mars kapta a legjobb r&b-énekes díját a BET Awardson

Ismét Beyoncének és Bruno Marsnak ítélték oda a legjobb r&b-énekes díját a BET (Black Entertainment Television) Los Angeles-i díjátadó gáláján vasárnap.



Az amerikai énekesnő 2014 óta immár ötödik alkalommal kapta meg a díjat, Bruno Mars duplázott, a tavalyi év után idén is őt ítélték legjobbnak a férfi r&b énekes kategóriában.



Kendrick Lamar elnyerte a legjobb férfi, Cardi B a legjobb női hiphop-előadó díját, a legjobb együttes a Migos lett, amely tavaly szintén megkapta a kitüntető címet. Kendric Lamar DAMN című albuma kapta az év legjobb albumáért járó díjat.



A Los Angeles-i Microsoft Színházban rendezett gálán életműdíjjal jutalmazták Anita Baker nyolcszoros Grammy-díjas énekesnőt. A 60 éves előadóművész, aki a nyolcvanas évek elejétől mintegy két évtizeden át uralta az r&b slágerlistákat olyan dalaival, mint a Sweet Love, vagy a Giving You the Best That I Got, a díjat megköszönő beszédében a zene életben tartására bíztatta a gálán megjelent művészeket. "Azt kérem, hogy szólhasson a zene, hogy engedjék, hogy az énekesek énekeljenek, a rapperek rappeljenek, a költemények rímeljenek" - hangoztatta.



A díjátadón megemlékeztek a Floridában két hete lelőtt fiatal tehetségre, XXXTentacion művésznevű rapperre. "Nem szokhatunk hozzá az ilyen dolgokhoz. Túlságosan hozzászoktunk ahhoz, hogy fiatalembereket megöljenek" - emelte fel szavát a lövöldözések ellen a gála műsorvezetője, az Oscar-díjas Jamie Foxx.



Az afroamerikai előadókat jutalmazó BET Awards-ot 2001-ben alapította a Black Entertainment Television kábeltelevíziós hálózat. A kiemelkedő zenei előadók mellett díjazzák a legjobb filmes és televíziós színészi alakításokat, a legjobb sportolókat, valamint a legjobb filmet.



A legjobb film díját idén a Fekete Párduc kapta, a legjobb színészét c, a legjobb színésznőét Tiffany Haddish. Az év legjobb női sportolójának Serena Williamset választották, legjobb férfi sportolónak LeBron Jamest.



Minden évben átadnak egy humanitárius BET-díjat is, idén azonban hatot ítéltek oda. Megkapta mások között a 15 éves Anthony Borges, aki a Floridában februárban történt vérengzésben legalább 20 társa életét mentette meg, miközben maga öt lövést kapott. Odaítélték a díjat Mamoudou Gassamának is, aki májusban Párizsban pillanatak alatt felmászott egy lakóház negyedik emeletére, és megmentette az egyik erkélyéről kiesett, korlátba kapaszkodó kisgyermeket.



BET-díjjal jutalmazták a televízió leköszönő vezérigazgatóját, Debra Leet is, aki 32 évet dolgozott a társaságnál. "A fekete kultúra ereje páratlan, csodálatos, bámulatos. Ez a minden. Mi vagyunk az" - hangoztatta.