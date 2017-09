Beyoncé és George Clooney is szerepel a Harvey hurrikán károsultjait segítő adománygyűjtő műsorban

A Hand in Hand (Kéz a kézben) elnevezésű egyórás rendezvény központi helyszíne Los Angelesben lesz, de New York és Nashville is bekapcsolódik a programba, amelyet élőben lehet majd nézni a televízióban, valamint a Facebookon, a Twitteren és a YouTube-on is.



A houstoni rapper, Bun B és az SB Projects vállalat alapítója, Scooter Braun tehetségkutató menedzser által szervezett adománygyűjtő műsorban Beyoncé és Clooney mellett feltűnik még Matthew McConaughey, Dennis Quaid, Julia Roberts, Jamie Foxx, Ryan Seacrest, Michael Strahan, Kelly Rowland, George Strait, Reese Witherspoon, Oprah Winfrey és Barbra Streisand is.



A programban zenei előadások, videoüzenetek és élő beszédek is szerepelnek. A következő napokban várhatóan gyarapodni fog a résztvevő hírességek névsora.



A támogatni kívánt szervezetek között szerepel a United Way of Greater Houston, a Habitat for Humanity, a Save the Children, a Direct Relief és a Feeding Texas.



Az elmúlt napokban a szórakoztatóipar több szereplője is jelentős összeget ajánlott fel a károsultak megsegítésére.