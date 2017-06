Beyoncé ikrei elképesztő luxusba születnek

Az Instagramon posztolt képek közt volt olyan is, amelyen az első gyermek, Blue Ivy anyja hasa előtt áll pár szál virággal és majdnem megcsókolja testvérei lakhelyet.Mostani állás szerint egy fia és egy lánya született.A családnak akkora vagyona van, hogyha a gyerekek semmit nem akarnak csinálni, akkor vélhetően egy egész életet letudnak élni úgy, hogy nem is kell - írja aA pár New York egyik remek negyedében egy 8000 négyzetméteres házuk van, de a család úgy tűnik, Kaliforniában akar élni, hiszen az elmúlt évben nagyon kerestek valami helyet, amit otthonuknak tudnak majd nevezni.Blue Ivy születésekor egy 14 ezer fontos - 5 millió forintos - ágyban hajtotta álomra a fejét, de volt ott más durvulás is, például gyémántokkal kirakott Barbie baba, amely 50 ezer fontba - 18 millió forintba - került az akkor hormonokban gazdag anyukának.A pár egyébként nem ismeri a viccet, ha ajándékról van szó, Jay Z például Beyoncé 29. születésnapjára egy privát szigetet vett Floridában, amelyért 170 millió fontot fizetett. Ha ez nem lenne elég, Blue Ivy annyira jó szülőpáros gyermeke lett, hogy még a Gucci is hajlandó volt arra, hogy neki külön csináljanak egy estélyit, amelyben anyjával léphet a vörös szőnyegre.A kislány már most olyan ruhákban pózol, amelyeket a legtöbb halandó csak újságban fog látni - vagy ott sem -, így nagy valószínűséggel a most született babáknak sem kell valami fast fashion terméket hordaniuk, még a homokozóban sem.