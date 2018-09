Beyoncé Knowles előtt tiszteleg a Paramount Channel

Még nincsen negyvenéves, de többmillió eladott lemezzel, teltházas koncertekkel, valamint 22 Grammy-díjjal a háta mögött Beyoncé Knowlest már most minden idők legjobb R&B énekesnőjeként emlegetik. Ráadásul a filmezésbe is belekóstolt, és ahogy azt tőle megszokhattuk, a mozis világban is igen zajos sikereket aratott. Az élő legenda szeptember 4-én ünnepli a 37. születésnapját, amelynek kapcsán a Paramount Channel két remek filmjével tiszteleg nagysága előtt.Beyoncé Knowles a ’90-es évek legsikeresebb lánycsapata, a Destiny’s Child tagjaként robbant be a köztudatba, majd szólókarrierbe kezdett, és tehetségének köszönhetően cirka egy évtized alatt jutott fel a csúcsra. Mindennek tetejébe Hollywoodot is meghódította, nevéhez több remek mozifilm is fűződik, debütálása a 2001-es Carmen - Egy hip hop operában volt, majd egy évvel később az Austin Powers – Aranyszerszám című paródiában a dögös Fuxxi Kleopátrát alakítva nyűgözte le a világot.A szeptember 4-én a 37. születésnapját ünneplő énekes-színésznőt a Paramount Channel két remek filmjével, a 2003-ban bemutatott Kísértés két szólamban cíművel, illetve a 2007-es Oscar-díj-átadón nagy meglepetéseket okozó Dreamgirlsszel köszönti. Míg előbbiben egy gospelkórust a csúcsra repítő dzsesszénekenőt alakít, utóbbiban Jamie Foxx, Eddie Murphy, Jennifer Hudson, valamint Anika Noni Rose oldalán egy fiktív lánytrió felemelkedését és bukását mutatja be a ’60-as évek Amerikájából.Beyoncé Knowles szülinapi filmek a Paramount Channel műsorán: 18.25-től Kísértés két szólamban, 21.00-tól Dreamgirls