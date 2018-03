Bezár a botrány sújtotta panamai Mossack Fonseca ügyvédi iroda

A Mossack Fonseca szerdai közleményében azzal indokolta tevékenysége beszüntetését, hogy az imázsvesztés, az ellenük irányuló sajtókampány, a pénzügyi károk, illetve egyes panamai hatóságok szabálytalan eljárása helyrehozhatatlan károkat okozott az ügyvédi irodának, amely egykor a világ negyven országában mintegy 600 alkalmazottal képviseltette magát. Titkos adatállománya 2016-os kiszivárgását követően be kellett zárnia irodáit, munkatársainak létszámát pedig mintegy 50-re kellett csökkentenie.



A bejelentés szerint az ügyvédi iroda működését március végével befejezi, egy kisebb csapatot ugyanakkor megbíznak azzal a feladattal, hogy a hatóságok, valamint az állami és magánszervezetek megkereséseire válaszoljon.



A Mossack Fonseca 2016-ban került a figyelem középpontjába, miután 11,5 millió dokumentum szivárgott ki az irodától olyan adócsaló cégekről és személyekről, köztük több ismert politikusról, sportolóról és egyéb hírességről, akik feltehetően megpróbálták elkerülni az adófizetést hazájukban. Sigmundur David Gunnlaugsson volt izlandi kormányfő és Navaz Sarif volt pakisztáni miniszterelnök is belebukott a botrányba, miután kiderült érintettségük. Az irodát emellett, úgy tudni, hogy több drogkartellhez, maffiához, fegyverkereskedőhöz és nemzetközileg elszigetelt kormányhoz (például a phenjani és a damaszkuszi rezsimhez) is pénzügyi szálak fűzték.