Bihari Alexandra nyerte a legjobb zsoké-jelölt díjat Hollywoodban - fotók, videó

Bihari Alexandra

Fotók: Morhaf Photo

Elképesztő sikert aratott Bihari Alexandra Los Angelesben, a 24 éves lányt tüntették ki több nemzetközi sikere miatt, az arablovas világ legnívósabb díjátadó gáláján, a Darley Awards eseményen, a Sheikh Mansoor arablovas fesztivál szervezésében. Az egyedi trófeát az Oscar-gála színpadán vehette át, nagy tapsvihar közepette és nemzetközi vendégek kíséretében.A világszintű eseményre a három legjobb zsoké-jelöltet hívták meg, így köztük a nyíregyházi sportolót is. A fiatal lány álmában nem gondolta volna, hogy egyszer az Oscar-díjak "otthonában" veheti át élete egyik legnagyobb elismerését.- Nagy rajongója vagyok az arablovas futamoknak, emiatt rendkívüli lelkesedéssel fogadtam annak hírét, hogy meghívtak a Darley Awards ceremóniára mint az egyik legjobb zsoké-jelölt. Azt érdemes tudni, hogy Magyarországon akkor válik valaki profi zsokévá, ha negyven versenyt megnyer, én eddig huszonnyolc futamon győztem. Reménykedem benne, hogy ebben az évben elérem ezt a szintet - kezdte Alexandra, aki azt is elárulta, hogy több kategóriában is adtak át díjakat. Elismerték az amerikai, majd a nemzetközi arablovas versenyzés legkiemelkedőbb alakjait is.A legjobb három helyezettet személyesen is elhívták az eseményre. Az eredmény egy tizenhat tagú bizottság döntése alapján alakult ki. Olyan kimagasló személyeket válogattak a zsűribe mint az Abu Dhabi sporthivatal kommunikációs menedzsere, az Emirates légitársaság kommunikációs alelnöke illetve Lara Sawaya, a Sheik Mansoor Festival vezérigazgatója.- Csodálatos érzés volt az arablóversenyzés elsőrangú hírességeivel Hollywoodban végigvonulni a vörös szőnyegen. Akkor váltam igazán izgatottá, amikor a Dolby Színház képernyőjén megláttam önmagamat, a római világbajnokság győzteseként. A színpadra hívták az Emirates légitársaság marketing menedzserét, hogy nyissa ki a borítékot, és olvassa fel a benne található nevet. Kirázott a hideg, és az életem egy része lepörgött előttem, amikor meghallottam, hogy engem szólítanak. Ujjongva ugrottam fel a közönség soraiból, hogy átvegyem a Darley díjamat, amely egy női zsokét és egy arablovat jelképez. Remegett kezem, lábam az adrenalintól. A beszédemben elmondtam, hogy gyerekkori álmom vált valóra, majd teljes nyugalom szállt meg, attól a tudattól, hogy végre megtérült a belefektetett energia. Így még nagyobb erővel folytatom a versenyeket és az edzéseket.