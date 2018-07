Bikiniben mutatta meg tökéletesre edzett testét Varga Iza - szexi fotó

Mivel már véget értek a Barátok Közt forgatásai, a színészek pedig vakációra indulhattak, Varga Iza és családja is felkötötte a nyúlcipőt, és egészen Rómáig repültek - írja a BorsOnline.



Idejük nagy részét a tengerparton töltik, amihez felesleges is volna szkafandert húzni, így a szép színésznő sem teszi.



Még szerencse, így ugyanis megcsodálhatjuk tökéletesre edzett testét és kockás hasát, amik még úgy is tisztán kivehetők, hogy Izát oldalról fényképezték.



