Bíróságra megy a rapper, mert azt hazudta: bíróságra kell mennie

Történt ugyanis, hogy a Busta Rhymes nevű - egyébként igencsak népszerű - rapper lemondta egy New Jersey-ben tartandó fellépését, mondván: aznap épp a bíróságon kell megjelennie. Mondjuk találhatott volna ennél egy fokkal jobb kifogást is, ugyanis a szervezőknek azonnal gyanús lett a dolog - miután az említett buli egy szombati napra esett volna, akkor pedig nem nagyon vannak nyitva a tárgyalótermek. Az áprilisi fellépés szervezői azonban végül azt követően döntöttek úgy, hogy perre viszik a dolgot, amikor kiderült: a rapper aznap azért nem lépett fel náluk, hogy egy másik fellépésen legyen, Arizonában - idézi a Bors az esetről beszámoló New York Daily Newst.Noha Busta Rhymes visszafizetett 17 ezer dollárnyi előleget, állítólag további hétezerrel tartozik, valamint mivel a bulitmár meghirdették, komoly károkat okozott a szervezőknek. A perirat szerint 2,1 millió dollárnyit - ennyit akarnak ugyanis peres úton behajtani a rappertől, aki ha nem akar fizetni, járhat a bíróságra - csak mert azt hazudta, hogy bíróságra megy...