Bitang jó buli a határon túl: vasárnapig dübörög a vajdasági Malomfesztivál - galéria

Szalmabálák, szabadság, zöld szellem

Kordont alig látni, csak a nagyszínpad – a Bitang Színpad – előtt árválkodik pár. Itt nincs helye hatalmas fémszerkezeteknek és rácsoknak. Ha valamit elkerítenek, azt is szalmabálákkal teszik: azokon úgyis jó megpihenni.

Népzenétől a kemény zúzásig

A nagyszínpadon Lovasi András volt az első nap legnagyobb neve, pénteken már a belgrádi Nirvana, vagyis a Repetitor borzolta a kedélyeket, mielőtt a Bohemian Betyars megtáncoltatta volna a fesztiválozókat. Itt jól megfér egymás mellett mindenféle műfaj. Szombaton horvát, magyar, szerb és szlovák bandák érkeznek. Sőt néhány francia és mexikói zenész is beugrik, hogy elhúzza a talpalávalót.

Komondor volt a fesztivál arca

Eltörölni a határokat, minőségi szórakozást nyújtani, egész évben szervezkedni – ez a hobbija annak a kis csapatnak Szerbiában, amelyik már ötödik éve szervezi a Malomfesztivált.2014-ben még csirkék bóklásztak a sátrak mellett, csütörtökön viszont már Lovasi András csapott bele a lecsóba ötezer ember előtt. Legalábbis idén ennyi embert terveztek befogadni, hogy a családias jelleg megmaradjon, és mindenki elférjen kényelmesen.Öt év alatt rengeteget fejlődött a rendezvény – nemhiába várják már sokan karácsonykor a jövő évi bérleteket. Nemcsak fesztivált alkotott annak idején egy baráti társaság, hanem egy igazi, összetartó közösséget. Ezt semmi sem példázza jobban, mint azok az elvek, amelyekhez máig hűségesek.Nem csak a szabad és kellemes tér miatt egyedi ez a kis csoda. A teljes szervezést önkéntesek segítségével oldják meg. Fiúk építik a színpadokat, konyhákat, raknak fel olykor 14 ezer cserepet egy tetőre, hogy este azok alatt húzzák a muzsikusok. A lányok szépítik a környezetet, segítenek a parkolásban, ők teszik fel a karszalagokat a csuklókra. Mindezt úgy, hogy a környezetre is ügyelnek. Mindent újra felhasználnak, kampányolnak a saját bögre használata mellett, hogy kevesebb legyen a szemét.Az elvek mellett a programok is vonzók. Az Etnocampben főként népzene szól: csak úgy pörögnek a lányok szoknyái, mindenki automatikusan kettőt lép jobbra is, balra is. Kackiásan pöndörödik a zenészek bajsza, s ott van rögtön mellettük a kézműves borok és sörök színes kínálata. Az Akácosban, vagyis a kis erdőben délután a Soul Kitchen csapata főzi az ebédet. Húsos és vegán kondér is rotyog a tűz fölött, mindenki talál valamit magának, s kedvére adakozhat a hatalmas dunsztosüvegkasszába.Délután bemutatják az alkotótáborosok, hogy min is dolgoztak, és itt rendezik a regionális slam poetry versenyt is, ahol 3 perc 15 másodperce van a slammereknek, hogy elkápráztassák a közönséget. Este viszont már keményebb zúzás megy az akácfák alatt. Például Ricsárdgír, Tudósok vagy Csaknekedkislány – akik a szegedi közönségnek sem ismeretlenek. Persze a Chill-sátorban is akad koncert, de reggeli jóga is. A medence mellett áll egy kis hawaii dj-pult, hogy legyen mire pancsolni napközben.Hasznos lehet tájékozódni a helyi jövevényszavakról indulás előtt. A falu többségében magyarlakta terület, de sok olyan kifejezés van, amelyeket a vajdaságiak inkább szerbül mondanak. Ilyen a korábban említett medence, amelyet bazenként emlegetnek, de italkérésnél sem árt tudni, hogy a dobozos sört „limenkásként" is lehet kérni.Érdekes kis titok, hogy miért mosolyog mindenki, ha azt mondják: bitang jó fesztivál ez. Bitang egy jól megtermett, fehér komondor – az egyik alapító kutyája. Sokan emlékeznek rá még kiskorából, amikor viszonylag apró termetével már belopta magát mindenki szívébe. Azóta persze óriásira nőtt, és egyre ritkábban is teszi tiszteletét a kempingben. Viszont ő volt a tavalyi fesztivál arca – a plakátokon mintegy totemállatként magasodott a malom fölé.