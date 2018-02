Bizarr ok miatt válik férjétől egy nő

Nem mindennapi ok miatt nyújtott be válókeresetet a közelmúltban egy török nő. Yagmur Z. szerint a férje szerelmes a biciklijébe -Elmondta, a férje, Burak Z. minden idejét a drótszamarával tölti, ez kapcsolat pedig már szerinte túlmegy a normális kötődésen.A nő a válás kimondása mellett 400 ezer török lírát (közel 27 millió forint) is követel egykori szerelmétől, hogy kompenzálja lelki sérüléseit. A házaspár egyébként két évvel ezelőtt kelt egybe.