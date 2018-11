Biztosító kötél nélkül - Ilyen volt Tatár Csilla és Köllő Babett nyaktörő produkciója

Életveszélyes légtánc-előadást vállalt a műsorvezető és a luxusfeleség: kibiztosítás nélkül lógtak perceken át a forgó csilláron a Csak show és más semmi pénteki adásában. A produkció csúcspontja az volt, mikor a nyakuknál fogva emelkedtek a magasba - idézte fel a Bors.Megállt a levegő a TV2 stúdiójában péntek este Tatár Csilla és Köllő Babett produkciója alatt. Egyetlen aprócska levegővételt sem lehetett hallani, a nézőtér mozdulatlanul figyelte őket és egy emberként izgult a saját határaikat feszegető versenyzőkért. Bátorságuk nem csak társaikat, még a zsűrit is megríkatta. Csilla és Babett ugyanis biztosító kötél nélkül vágott bele az életveszélyes előadásba, úgy, hogy ráadásul a műsorvezetőnek a próbák alatt le kellett győznie a tériszonyát, a luxusfeleségnek pedig a magasság okozta hányingerét.De akaraterejük és kitartásuk meghozta a gyümölcsét, ugyanis hibátlan légtánc-produkciót mutattak be, és a közönség mellett az ítészeket is lenyűgözték. Maximális, 40 ponttal elnyerték a legjobbnak járó címét, és az est showkirálynői lettek.