Blama a világ első Pokémon GO Fesztiválján

Egy éve robbant be a hideget és meleget is kapó Pokémon GO, és bár valamelyest lecsengett az app körüli szenzáció, ennyi idő elteltével is még rengeteg felhasználóval büszkélkedhetett a fejlesztő Niantic.Csőstül jött a baj a fesztiválon: először a sorban állással voltak problémák, ugyanis a vendégek nagy többsége két órát is várt a tűző napon, mire bejutottak a fesztivál területére. A 20 dolláros belépő kicsengetése után jött az igazi felsülés: az egész Egyesült Államokból érkező rajongók nem tudtak játszani, túlterheltté vált a rendszer a sok felhasználó miatt. Több se kellett a fanoknak, amint megjelent a színpadon a cég egyik vezetője, hangos fújolásba kezdtek.A kialakult helyzettel nem tudott mit kezdeni a Niantic, hiába próbálták bővíteni a fesztivál területén túlra a bejátszható területet, a játék tovább fagyott. Végül kárpótolva a rajongókat, mindenkinek visszatérítik a belépőjegyek árát, kapnak egy-egy Pokémon Lugia figurát, valamint egy 100 dolláros Pokémon GO kreditet is.Remélhetőleg Európába és Japánba már felkészültebben érkezik a Pokémon Go utazófesztiválja.