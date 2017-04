Bob Dylan lerázta Scarlett Johanssont

Pont az a sztár alázta meg háromszor is Scarlett Johanssont, akinek az egyik . Bob Dylanről van szó.



A színésznő menedzsere nagy nehezen elintézte, hogy Scarlett szerepelhessen Dylan videóklipjében, ráadásul közös jelenetben. A 75 éves énekes-dalszerző azonban az utolsó pillanatban lefújta az egészet, mondván, nem tetszik neki a koncepció (stilizált Fellini-jelenet lett volna).



- Ezek után azt vártam, hogy felhív, és mond valami kedveset, de nem történt semmi - mesélte Scarlett egy beszélgetős műsorban.



A harmadik kínos élmény Dylan manhattani koncertje után érte a színésznőt. A koncert után bement a színpad mögé, hogy találkozhasson kedvencével, de nem úgy sült el a dolog, ahogy szerette volna.



- Azt vártam, azt fogja mondani, hogy egyszer majd menjünk el vacsorázni – folytatta Scarlett. – De csak azt morogta, hát ez klassz, és ment tovább.



A nem ilyen bánásmódhoz szokott színésznő egy ideig rágódott a dolgon, aztán elfogadta, hogy Dylan már csak ilyen különc figura, és továbbra is a rajongója maradt.



Scarlett-tet most egy látványos sci-fi akciófilmben láthatjuk, amelyben félig robot rendőrt alakít. A Páncélba zárt szellem egy kultikus japán képregény invenciózus feldolgozása.