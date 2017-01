Bochkor Gábor: Soha nem voltunk barátok Boros Lajossal

Kendőzetlenül beszélt Boros Lajoshoz fűződő viszonyáról Bochkor Gábor. A népszerű rádiós nem titkolja, hogy már három éve nem beszélt egykori műsorvezető társával, aki szerinte mindig odaszúr egyet, amikor róla kérdezik.



- Semmit nem vettem el tőle. Ha valaki, közel a hetvenedik évéhez egy ilyen projektben részt vehetett, és ilyen sikert élhetett meg, ráadásul ezzel a fizetéssel, akkor úgy gondolom, az egyetlen szó, amit találhat, az a köszönöm - utalt közösen eltöltött éveikre Bochkor a VIASAT3 Lakástalkshow című műsorának ma esti adásában.



Bochkor szerint volt munkatársa egy szétszórt, de kreatív ember volt: jó ötletekkel jött, de igazi munkát már nem fektetett azok megvalósításába.



- Soha nem voltunk barátok. Vonzottak a fesztelen, agyament ötletei, de a műsor sikere inkább rajtam múlt. Ő mindig egy vidéki művházban gondolkodott, én meg Las Vegasban - tette hozzá.



A műsorvezető azt is el tudta volna képzelni, hogy a Bumeráng harmadik műsorvezetőjével, Voga Jánossal és még egy nővel készítsen műsort, de mint fogalmazott, mindig volt benne annyi korrektség, hogy vitte magával Boros Lajost.



A műsorban Bochkor Gábor a pályakezdésről is beszélt. Úgy véli, szerencséjük volt, hogy a kereskedelmi rádiózás műfaját rizikó nélkül próbálták ki a Danubiusban.



- Akkor éreztem először, hogy jól csinálom, amikor kollégák hátba veregettek. Magamat is sokszor visszahallgattam, és egy idő után én is elégedett voltam a teljesítményemmel - mondta.



A műsorvezető azt is elárulta, a pénzügyekben is sikeres volt.



- Mi akkor többet kereshettünk, mint akik évek óta a Magyar Rádiónál dolgoztak - mesélte Bochkor Gábor a kezdetekről.



