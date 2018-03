Bocsánatot kért a Facebook, rossz képet tiltott le

Most Eugene Delacroix mesterművét, A Szabadság vezeti a népet című festményt blokkolta, mert a kompozíció központi figurájának keble fedetlen. - írja a BorsOnline A kép egyébként nem csak a franciáknál, de a világ már részein is a szabadság, és a demokrácia szimbóluma, amióta csak elkészült. A XIX. századi mesterművet egy párizsi előadás népszerűsítéséhez használták fel - írja a SBSNews, amikor a legnagyobb közösségi média letiltotta.

El se telt negyedóra, hogy a kampányt elindítottuk, azzal az indoklással blokkolták, hogy nem mutathatnak meztelenséget.

- mondta a portálnak a darab rendezője, Jocelyn Fiorina.A Facebook cenzúráról az terjedt el, hogy nem ember, hanem mesterséges intelligencia szűri a tartalmakat. Állítólag algoritmus dönt arról, mi jeleníthető meg az oldalon.Korábban a világ egyik leghíresebb és legősibb Vénusz-szobrának, a Willendorfi vénusznak a szobráról készült képet tiltották le, mert pornográfnak találták. Akkor egy olasz művészetpártoló tette ki a képet, majd többször is jelezte a problémát. Utána posztban is elítélte a cenzúrát, végül az a kép is visszakerült a világhálóra.