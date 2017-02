Bocsánatot kért a filmakadémia is az Oscar-gálán történt hibáért

"Nagyon sajnáljuk a hibákat, amelyeket a legjobb film kategória győztesének kihirdetésekor elkövettek a vasárnapi Oscar-ceremónián" - írta közleményében az akadémia, amelynek több mint hatezer fős tagsága dönt a legrangosabb hollywoodi elismerésről.



Hozzátették, hogy a PwC, amelynek munkatársa hibázott, dönti el, milyen intézkedésre van szükség a továbbiakban. A könyvvizsgáló cég - korábbi nevén PriceWaterhouseCoopers - 83 éve bonyolítja a szavazatszámlálást, amelynek végén csak két alkalmazottja ismeri az eredményeket. Mindketten kapnak egy-egy példányt a győztesek nevét tartalmazó borítékból, de fejből is tudniuk kell a nyerteseket. A gálát a színpad két oldalán állva kísérik figyelemmel, ők adják a díjátadók kezébe a borítékot az éppen aktuális kategóriában.



Hétfőn közleményt adott ki a PwC is. A cég azt írta, több hibát is elkövettek, a két munkatárs pedig nem reagált időben, amikor Warren Beatty és Faye Dunaway tévesen a Kalifornia álom című musicalt hirdette ki győztesnek a Holdfény helyett. Előbbi producerei már több mint két perce hálálkodtak, amikor jelezték nekik, hogy nem az övék a díj.



A PwC egyelőre nem közölt részleteket az általa említett hibákról, mint ahogy arról sem, hogy hozzájárult-e a fiaskóhoz, hogy a munkatársa, Brian Cullinan - aki a rossz borítékot a két veterán színész kezébe adta - épp a legfontosabb pillanat előtt tett közzé képet az előző, a legjobb női főszereplő kategóriában győztes Emma Stone-ról a Twitteren.



A Wall Street Journal című lap hétfőn jelentette, hogy Cullinan a színfalak mögött készült fotót töltött fel a közösségi oldalra a színésznőről "Emma Stone backstage!" szöveggel néhány pillanattal a legjobb film kategória kihirdetése előtt. A bejegyzést később törölték a Twitterről.



A vasárnapihoz hasonló hibára még nem volt példa az Oscar-díjátadók történetében. Egyszer, 1964-ben ugyan majdnem megtörtént: Sammy Davis kapott rossz borítékot, de gyorsan észbe kaptak.



A gálán a legtöbb díjátadó, Beatty és Dunaway is a rendezői jobboldalról, Cullinan oldaláról ment fel a színpadra. A legjobb film előtti kategóriában, a legjobb női alakítás díját kihirdető Leonardo DiCaprio viszont a másik oldalról lépett be, és a PwC másik munkatársától Martha Ruiztól kapta a borítékot, vagyis Cullinan keze ügyében még a legjobb film kategória soron következtével is ott volt az előző boríték.



"Egyszerű folyamat, még ha alaposságot igénylő is" - idézte az AP amerikai hírügynökség Dan Lyle-t, aki a '80-as, 90-es években 11 éven át teljesített szolgálatot az Oscar-ceremóniákon a PwC munkatársaként. A könyvvizsgálók a díjátadókkal együtt részt vesznek a próbákon, hogy tudják, ki megy be balról és ki jobbról. Az utolsó pillanatban bekövetkező esetleges változásokra tekintettel azonban mindkettőjüknél ott van mind a 24 kategória borítékja.



Dan Lyle elmondta, mindegy milyen alapossággal készültek, mindig idegesek voltak. Minden alkalommal, amikor átadtak egy borítékot, remélték, hogy a megfelelőt nyújtották át. Amennyiben mégis rossz győztest hirdettek volna ki, a PwC emberének gyorsan a színpadra kellett volna sietnie, hogy javítsa a hibát.



Így kellett volna lennie ennek vasárnap is, ehelyett azonban zűrzavar támadt a színpadon. Jimmy Kimmel, a show házigazdája ezzel kapcsolatban esti televíziós műsorában elmondta: a ceremónia a tervek szerint úgy ért volna véget, hogy ő a közönség soraiban ül cimborája, Matt Damon mellett, akivel évek óta ugratják egymást a tévében. Kimmel már oda is ült, amikor a színész szólt neki, mintha azt hallotta volna az egyik színpadmenedzsertől, hogy rossz győztest hirdettek ki. "Te vagy a házigazda, fel kéne menni a színpadra tisztázni a dolgot" - mondta még Kimmel szerint.



Mire a műsorvezető felért, addigra már teljes volt a zűrzavar, és senki sem tudta, mi a teendő. Aztán a nézőtérről a kétszeres Oscar-díjas színész, Denzel Washington kiáltott oda, hogy Barry!. "Rájöttem, hogy Barry Jenkins, a Holdfény rendezője mögöttem áll, és Denzel azt akarta, hogy adjak a kezébe egy mikrofont, hogy beszédet mondhasson" - részletezte Jimmy Kimmel. "Hála az égnek, hogy Denzel ott volt és észnél volt" - fűzte hozzá.



A ceremónia után a házigazda a színfalak mögött beszélt Warren Beattyvel, aki megmutatta neki a borítékokat. Faye Dunaway viszont hamar elillant.