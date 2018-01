Bocskor Bíborka hangját kölcsönözte a Nemzeti Múzeumnak

– Erdélyi származású vagyok, az én nagymamámat is Annának hívták. A kiállítás azért nagyon érdekes, mert ugyan fiktív történeteket mutat be, mégis teljesen hitelesen tárja fel az akkori székely emberek életét. Akár az én családom története is lehetne… – foglalja össze Bocskor Bíborka. Április 21-én az énekesnő személyes tárlatvezetésével tekinthetjük meg a kiállítást.A tárlat a 20. század derekának Székelyföldjére vezet vissza, egy szigorú és íratlan szabályok irányította társadalomba, ahol egy megesett lánynak nem lehetett maradása. Milyen lehetett a házasságba kényszerített asszony sorsa? Milyen lehetett a cselédé vagy a gyári munkásé? Hatalom volt-e a néphatalom? És szabadság volt-e a magány? Erről vallanak Anna elképzelt gondolatai, szavai.A Nemzeti Múzeum időszaki kiállítása elképzelt történeteket mutat be. A kiállítás Annája nem valós: a képzelet szülte. Az egyszeri asszony, akinek sorsára rávetül a helyi norma, de a világpolitika is, és aki nem alakítója, hanem elszenvedője a történelemnek. A látogató maga is végigjárhatja ennek az életnek a döntéseit és annak következményeit: Mi lett volna, ha...Bocskor Bíborka énekesnő külön a kiállításra készült, ingyenesen letölthető appon keresztül kalauzolja a látogatókat.