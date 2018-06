Bocuse d'Or: Magyarország bejutott a világdöntőbe

Az észak-európai országok sikerével zárult kedden a Bocuse d'Or szakácsverseny európai döntője Torinóban: Norvégia nyert, a második helyen Svédország, a harmadikon Dánia csapata végzett. A 2019-es lyoni világdöntőbe a 8. helyen végzett Magyarországot is bejutott.



A világ legrangosabb gasztronómiai megmérettetésének tartott szakácsverseny kontinensdöntőjén két nap alatt Európa tíz-tíz országának egy-egy szakácsa mérte össze tudását, közülük tízen jutottak tovább a 2019-es lyoni világdöntőbe: a három dobogós és Magyarország mellett Finnország, Franciaország, Belgium, Izland, Nagy-Britannia és Olaszország csapata. Különdíjat a finn és a francia csapat kapott.



A Magyarországot képviselő Pohner Ádám az első napon, hétfőn versenyezhetett; munkáját Vomberg Frigyes coach, Csillag Richárd commis (segéd) és Hamvas Zoltán, a Magyar Bocuse d'Or Akadémia elnöke segítette.



Pohner Ádám a hétfői versenynap után a csapat teljesítményét értékelve kifejtette: "jól ment minden, mindent meg tudtunk csinálni úgy, ahogyan szerettük volna. Bent a boxban maximálisan tudtunk koncentrálni, semmi nem zavart meg bennünket. Volt néhány dolog az előző napi piacon, amivel másképp számoltunk, de csak apróságok, ezeket is tudtuk kezelni. Minden olyan lett, ahogy terveztük".



A több mint ötórás szakácsverseny résztvevőinek a gasztronómiai hagyományáról ismert Piemonte tartomány klasszikus termékeit is fel kellett használniuk, például a Castelmagno sajtot, Fassona Piemontese marhafilét, Sant'Andrea típusú Baraggia Biellese e Vercellese rizst, valamint piemonti borjúmirigyet. A versenyzők egy kötelezően felhasználandó, "meglepetés" alapanyagot is kaptak, amelyről csupán a döntő előtti napon derült ki, hogy a spagetti lesz.



A magyar csapat vegetáriánus tányérján Castelmagno sajttal, tojássárgája krémmel, spárgával, vargányával, barnavajas kenyérrel és castelmagnós sajtos morzsával töltött "tojáshéj" szerepelt, ebbe a töltelékbe került bele a spagetti. Mellette sáfrányos burgonyapüré, paradicsomos tarte; feketekenyér padlizsánnal töltve; póréhagyma-spárga tekercs mogyorómajonézzel; zöldségsaláta lila spárgával, édesköményzöldes tápiókával, marinált uborkával, gombával és szezonális zöldségekkel, valamint petrezselymes-pórés velouté került a tálra.



A hústálat bélszín sült zellerkrémmel és vargányamorzsával, rókagomba, borjúbríz citromos kakukkfűvel, égetett zellerbe tekerve, szarvasgomba, cékla karamellizált hagymával, karalábé borsóval és petrezselyemmel; kacsamáj almával; vargányás jus tokaji aszúval és kakukkfűvel, valamint petrezselymes rizottó vadspárgával és rókagombával alkotta.



A magyar csapatot szép számú, mintegy hatvan-hetven fős szurkolócsoport buzdította Torinóban.



A Magyar Turisztikai Ügynökséggel együttműködésben a versenyen felállított magyar stand "Magyarország legjobb arcát" mutatta be a világ vezető gasztronómusainak, konyhafőnökeinek, szakíróinak; az első nap visszajelzései alapján nagy sikerrel.



A zsűrit idén Széll Tamás vezeti, aki a magyar szakácsok között elsőként 2016-ban a Bocuse d'Or európai győztese lett, majd a 2017-es lyoni világdöntőben a 4. helyezést szerezte meg.