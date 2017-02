Bódi Sylvi a műsorvezetője a VIASAT3 legújabb realityjének

Egyedülálló formátummal, egzotikus helyszínekkel és egy nem várt csavarral jelentkezik a VIASAT3 vadonatúj saját gyártású műsora, az Exek az édenben. A párkereső reality show helyszíne az indonéziai Bali szigete, ahol a szereplőknek nemcsak a játékos feladatokkal, hanem saját múltjukkal is szembe kell nézniük.Az angol Ex on the Beach formátum alapján készült műsor ugyanis nem hagyományos párkereső: a kezdetben három fiúhoz és három lányhoz hetente érkeznek új játékosok, akik azonban nem lesznek ismeretlenek a számukra, hiszen exbarátaikról vagy -barátnőikről van szó.A meseszép szigeten minden adott lesz, hogy az új szerelmesek összejöjjenek, vagy az exekkel ismét fellángoljon a szerelem – hacsak nem a bosszúvágy vezérel egy-egy volt kedvest. A feszültséget még inkább növeli, hogy a műsorban hetente kiszavaznak valakit a játékosok, és a legvégén csak egy pár marad, aki hazaviheti a főnyereményt.

A műsorvezető Bódi Sylvi lesz, aki először próbálhatja ki magát a szerepben.- Meglepetésként ért a felkérés, de egyszerre örültem is neki. Később aztán az is kiderült, hogy a forgatás Balin lesz, így nehéz lett volna nemet mondani. Külön jólesett, amikor azt hallottam: ha Bali, akkor Bódi Sylvi – mesélte a volt szépségkirálynő, akinek a sziget a második otthona.Persze az elején még benne is volt egy kis drukk, hiszen ez volt az első alkalom, hogy önállóan, teljesen egyedül vezessen műsort.- Szerencsére egy nagyon profi stábbal dolgozhatok együtt, akik nemcsak a felkészülésben segítettek, hanem biztatnak is, amikor szükségem van rá. A nap végén a forgatás befejeztével pedig levezetésként mindig tudok szörfözni - mesélt élményeiről Sylvi.