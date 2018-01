Bödőcs Tibor: Tudom, hogy mit nem tudok

A Lakástalkshow szerda esti vendége a világgal és önmagával is mindig kritikus Bödőcs Tibor. Magyarország egyik legnépszerűbb humoristája őszintén beszél gyermekkoráról, magánéletéről és szakmájának nehézségeiről a műsorvezetőnek, Lovász Lászlónak.Bödőcs Tibor a VIASAT3 műsorában elárulta, annak ellenére, hogy a stand-up comedy könnyű műfaj, nagyon kemény munkával jár, hogy ez a színpadon is könnyednek tűnjön. Munkájához bírni kell a gyűrődést, egy-egy fellépés előtt már reggeltől kezdve tudatosan készül az estére.- Tűrni kell, hogy beszállsz a Dobos Pista mellé délután kettőkör, kiszállsz hajnali egykor, másnap megint leutazol, előadod. Most nekem dupla előadásaim is vannak, ami még gyilkosabb, mert mind a kettőt úgy adom elő, mintha teljesen külön nap és egyetlen esemény lenne nekem és a nézőknek is. Ez megviseli az idegrendszert – ismerte el.

Az ismert humorista Lovász Lászlónak elárulta, eredetileg színész akart lenni, de Marton László nem vette fel a Színművészeti Főiskolára, mert nem látott benne elég fantáziát. Ezt akkor nagyon nehezen élte meg. Ugyanakkor humoristaként is sokszor megélte a kudarcot, gyakran fél, hogy meg tud-e újulni, több tud-e lenni.- Fájt akkor nyilván, de a humorista pályafutás során is volt, hogy egy-egy fellépés után úgy éreztem, kész, vége van, ez nem volt jó, nem vagyok jó. Most ezt már tudom kezelni, de ha új műsor van és újakat kezdek, ott a félelem, hogy meg tudok-e újulni, újat tudok-e mondani vagy jobb tud-e lenni a következő est, mint az előző – ismerte be küzdelmeit a szerda esti műsorban Bödőcs Tibor.A fellépések nagy hatást gyakorolnak a család mindennapjaira is. A családja támogatóan áll a munkájához, ő azonban nem hagyományos módon áll az otthoni feladatokhoz, azokból inkább ritkán veszi ki a részét, amit a felesége nem mindig néz jó szemmel.- Ő azért mégiscsak lobbizik azért, hogy vigyem ki a szemetet, hogy rendes ember legyek, hogy viselkedjek úgy ahogy kéne, egy IKEA bútort összeszerelő apukának. Vannak gyenge pillanatai, amikor azt gondolja, hogy én majd ilyeneket fogok csinálni, meg hogy miért nem csinálom. Néha visszaél ezzel a kártyával, amiről tudja, hogy nincs esélye – mesélt nevetve kis családi küzdelmeikről.

Feleségével egy fellépés során ismerkedtek meg, a nézőközönség soraiban foglalt helyet az egykori építész hallgató és modell. Ezt követően gyorsan történtek a dolgok, mégis hat év kellett a házassághoz. Ebben sem akart olyan lenni, mint a többiek, nem hisz abban, hogy egy papír bármit is jelentene.- Egy fellépés kapcsán találkoztunk. Építészhallgató és modell is volt. Így ismertem meg. Gyorsan történtek a dolgok, nem vártam sokat. Együtt éltünk és ő, mint a praktikus ember, kikényszerítette az esküvőt. Én nem gondoltam, hogy fontos lenne állami hivatalokat igénybe venni, hogy papír is legyen, de állítólag ez fontos – mesélt házasságuk történetéről a szerda esti Lakástalkshow-ban.A család mindig is fontos volt számára, a felhőtlen, boldog gyerekkor nagyon meghatározó életében. Búcsúszentlászló a biztonságot és a boldogság szigetét jelentette, ahol rengeteg élménnyel gazdagodott, és azóta is nagy inspirációt jelent számára. Már gyerekként is előszeretettel parodizálta a környezetében élőket, a búcsúszentlászlói karakterek azóta is szerves részei a műsorainak.