Bogarak, egerek lepték el a Fehér Házat

Sokak szerint a Fehér Ház fokozatosan sötétebbé és sötétebbé válik. A birtok egyre inkább úgy néz ki, mint valami horrorfilm, de még így sem nem olyan ijesztő, mint a kártevők, amelyek ellepték az elnöki házat.

Az NBC szerint egerek, csótányok és hangyák lepték el a Fehér Házat. Bizonyíték erre pedig az a több száz megrendelés, amiből kiderül, hogy már számos kérelmet nyújtottak be a fertőzés elleni küzdelemhez, valamint további alapos javításokat kértek.A feljegyzések szerint az egerek szaporodtak el a konyhában. Emellett a tisztviselők legalább négy csótányos fertőzésről számoltak be a Fehér Házban, és hangyairtást is kellett kérniük a karbantartóktól.(via: vice