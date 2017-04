Bombanők kísérik a golfozó sztárokat

Az amerikai Dustin Johnson négy éve kötötte szorosabbra kapcsolatát a popénekesnő Paulina Greztkyvel, aki a kanadai hokis, Wayne Gretzky legidősebb lánya - írja a borsonline.hu . Paulinát hét hónap után vette el Dustin, azóta megszületett kisfiuk, Tatum, most második gyermekükkel terhes.Az amerikai golfos, Jordan Speith a dallasi általános iskolában kipécézte magának Annie Verretet. Kapcsolatuk harmonikus, ennél is jobban állnak pénzügyileg. Házukban található golfszimulátor, uszoda, udvari kosárpálya és 12 autó befogadására alkalmas garázs.A spanyol Jon Rahm hatvan hónapon keresztül vezette az amatőr golfosok világranglistáját, mígnem profinak csapott fel. Sportos hölgyet választott magának, az amerikai Kelley Cahill Arizona-állam kiváló gerelyhajítója volt, teniszezett, sőt az ökölvívóringben is bizonyított.