Botox miatt zártak ki tevéket egy szaúdi szépségversenyről

Botox miatt zártak ki egy tucat tevét a hagyományos szaúdi tevefesztivál szépségversenyéről.



A vetélkedőben, ahol a zsűri az ajkak, a pofa, a fej és a térd mérete alapján bírálja el az előttük felvonuló patásokat, egy tucatnyi állat volt, amelyeket a gazdáik botoxinjekcióval akartak még vonzóbbá tenni.



"A teve Szaúd-Arábia szimbolikus állata. Régen azért gondoztuk, mert szükségünk volt rá, ma hobbiból" - magyarázta Favzan al-Madi, a zsűri elnöke.



Az egy hónapon át tartó tevefesztivál idén a távoli sivatagból a főváros mellé költözött, a kormány állandó épületet emelt a főbb műsorszámoknak, a versenyeknek és a bemutatóknak, amelyek nyerteseit összesen 213 millió riálnyi (14,4 milliárd forint) díj várja.



A rendkívül konzervatív királyság vezetői reformokkal igyekeznek modernizálni az országot - megnyíltak a mozik, nemsokára a nők is vezethetnek autót -, ám kárpótlásul nagy hangsúlyt fektetnek a hagyományokra.



A fesztiválon büfék és ajándékboltok mellett állatsimogató is látogatható, benne a legmagasabb és a legalacsonyabb teve, életnagyságú homok teveszobrokat állítanak ki a múzeumban, meg lehet kóstolni a tevetejet és megérinteni a teveszőr textíliákat. Planetárium mutatja be, hogy járták be a sivatagot tevéikkel az arabok a csillagok állásától vezetve.