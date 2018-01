Botrányosan távozik a Barátok köztből Sztárek Andrea

Állandó szócsaták, akadékoskodás és hisztik – bennfentesek szerint ez jellemezte Sztárek Andrea kétéves tartózkodását az RTL Klub napi sorozatában. A színésznő a Barátok közt dr. Morócz Emíliájaként alaposan megkavarta a történéseket, most mégis távoznia kell. A Bors elsőként nyáron írta meg, a pszichológusnő karakterét hamarosan kiírják, a héten pedig Andrea a Story magazinnak sértődötten nyilatkozott tá­vozásáról, ami mostanra vált véglegessé.Azt mondta, a kora miatt válik meg tőle a produkció, ami neki nagyon rosszulesik. Ez önmagában is furcsa, hiszen, hogy csak egyetlen példát említsünk, a Várkonyi András által alakított Vili bácsi sem éppen húszéves. A Barátok közt elmúlt 17 évében nemigen volt még olyan Barátok köztös színész, aki ennyi haraggal a szívében távozott. Gyanítani lehet, hogy más is történt a kulisszák mögött.Állítólag az RTL Klub folyosóin nyílt titok, hogy Andrea finoman szólva sem jött jól ki a kollégáival.– Folyamatosan kiabált, ha nem tetszett neki valami, tőle volt hangos a stúdió. Haragjának éppúgy áldozatul estek a színészkollégái, mint a készítők. Állandó volt a gyakorlatilag minősíthetetlen hangnem. Ko­rábban Rozgonyi Ádámmal, aki pár évig volt a sorozat producere, egy párt alkottak, talán ezért, vagy bármi másért, úgy érezte, hogy beleszólhat a történet folyásába – mondta informátorunk, aki azt is elárulta, befolyása révén nemcsak több és hangsúlyosabb szerepet akart a karakterének, hanem bizony azt is megmondta, hogy szerinte me­lyik kollégája való a sorozatba és melyik nem.Az informátor által mondott dolgokról a Bors megkérdezte az 57 éves művésznőt is. – Az igaz, hogy szövegíróként is részt vettem a Barátok közt készítésében, de teljesen hivatalosan. Évekkel ezelőtt írtam egy próbamunkát, ami tetszett a forgatókönyvíróknak, így dialóg- vagy­is párbeszédíró lettem. Ezt persze azóta nem csinálhatom, hogy Rozgonyi Ádám távozott a sorozatból – mondta lapunknak Sztárek, hozzátéve: szerinte szemen szedett hazugság, hogy ő kiabált volna a stúdióban - írja a Bors