Botrányt kavart a kimondottan nőknek készült sör

Nemrégiben debütált a piacon a kimondottan nőknek készült sör, az Aurosa. A cseh gyártó prémium sörként aposztrofálja termékét, akik egy kifinomult, új és eddig ismeretlen élményt szeretnének nyújtani fogyasztóiknak. Nos, ez valóban sikerült is: a színében vörös sörre emlékeztető nedűt pink üvegbe palackozták, és a promófotókon virágokkal, pillangókkal veszik körbe, egyértelműen mutatva az irányt a magas élet felé. A honlap úgy állítja be a nőket, mint száműzötteket, akiket eddig nem vettek figyelembe a söriparban, de majd most. Pedig a sör szeretete nemtől független dolog, ráadásul elviekben ízesítve sincs az Aurosa, ami enyhítené a sörízt, amelyet sokan nem szeretnek. Ezek alapján úgy néz ki, eddig csak férfi sör létezett...