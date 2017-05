Brad Pitt szomszédja lesz Angelina Jolie

Alig derült ki pontosan, mi okozta az álompár kapcsolatának végleges megromlását, most újabb érdekes fordulat történt az ügyükben. Brad Pitt a GQ magazinnak adott interjúban beszélt arról, hogy alkoholizmusa miatt hagyta el neje, aki persze vitte magával a gyerekeiket is. A színész azóta megjárta a poklot, úgy érzi, függőségével elherdálta a lottóötöst - idézte fel a Bors.



A 41 éves Jolieról viszont úgy tudni, ajánlatot tett egy Los Felizben álló luxus ingatlanra, ami meglepően közel van a mindent megbánó exe otthonához, írja a brit Metro.



A lap úgy tudja. a 19 millió fontos villa 6 hálószobával, 10 fürdőszobával, edzőteremmel és az elmaradhatatlan kerti medencével is rendelkezik, ráadásul mindössze 3 kilométerre van a terápián gyógyulni próbáló apa házától, aki a költözés után így lényegesen gyakrabban és egyszerűbben láthatja gyermekeit.