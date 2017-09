Brad Pittet visszasírják az exei

Jolie nem akar úgy járni, mint például Gwyneth Paltrow, aki most jött csak rá, mekkora hiba volt dobni annak idején a szívtipró színészt - írja a borsonline.hu – Annyi kapcsolatomat elszúrtam – fejezte ki magát nyersen a szőkeség a Girlboss Radiónak adott interjújában. – Veled is elszúrtam, Brad – címezte a sztárnak, akivel 1996-ban szerettek egymásba. Brad még a kezét is megkérte, de Gwyenth végül visszatáncolt.De nem csak ő sajnálja, hogy elengedte a színészt, Sinitta Cowell énekesnő az 1980-as évek végén járt vele egy ideig, s most, hogy mindketten szinglik lettek, úgy gondolja, akár fel is melegíthetnék a kapcsolatukat.Pitt leghosszabb és legkomolyabb kapcsolata – persze Jolie előtt – Jennifer Anistonnal volt, akitől éppen Angelina miatt vált el. A Jóbarátok egykori sztárja azóta újra férjhez ment, így ő hivatalból nem vágyhat vissza Pitthez, de valójában a mai napig nem heverte ki az elválást.