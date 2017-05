Brad Pittnek alkohol problémái voltak, de már leszokott

A nemrégiben elvált színész most először beszélt házasságáról, a válásról és az alkohollal folytatott harcáról is. A lap alapvetően tematikus kiadása a nemzeti parkokkal foglalkozik, így természetesen ezekről is szó esik a beszélgetésben - írja a 24.hu Az 53 éves színész azt is elárulta, valóban voltak gondjai az ivással.Túl sokat ittam. Problémává vált. Őszintén szólva simán az asztal alá tudtam inni egy oroszt a saját vodkájával. Profi voltam, jó voltam benne.A kérdésre, hogyan sikerült leállni a piálással, Pitt így felelt: “Már nem akarok így élni."Az interjú során csupán egyszer említette exfeleségét, amikor Angelina Jolie Kambodzsában forgatott filmje megnézésére biztatta az újságírót. A teljes beszélgetés ide kattintva olvasható.