Bruce Lee nyomdokain járt Szilágyi Áron

A kardvívás kétszeres olimpiai bajnoka Rio előtt időzött Kínában, és igencsak megkedvelte a távol-keleti kultúrát. Miközben arra készült, hogy megvédje Londonban megszerzett aranyát, megismerkedett a kungfuzással is.– Bruce Lee korábbi tanítója, Ip Men alapította az iskolát, amelynek falai közül kikerült az Áronnal és az öcsémmel, Tamással foglalkozó mester – mondta a Borsnak Szilágyi sikeredzője, Decsi András. – Egy régi kínai ismerősöm meghívásának tettek eleget.Mivel a vívás is küzdősport, ráadásul Áron nem kákabélű férfi, gyors és izmos, nem kellene félteni őt, ha megtámadnák. Egyébként szinte valamennyi sporthoz van érzéke, remekül futballozik és teniszezik - mondta Decsi.Kínában azonban nemcsak a kungfut kedvelte meg, hanem a tofut is. A Vasas-klasszisnak és válogatottbeli társának, a fiatalabb Decsinek volt ugyan ellenérzése a furcsa állagú, nem túl guszta, kissé büdös étellel szemben. Mégis mindketten megkóstolták.– Valóban büdös, de létezik világbajnok sajtféleség, amely szintén nem éppen illatos. Ezt a kínai ételt szójatejből készítik és roppant egészséges. Van, aki pudingként, más tésztaként fo­gyasztja. A feleségem már fel is ajánlotta Áronnak, hogy megtanítja elkészíteni – mondta András. Na igen, a neje kínai, szóval igazi szakértő.