Brutális balesete miatt kellett lemondania Király Viktornak a Final4 fellépését

Hetekre, de inkább hónapokra kiesett a munkából Király Viktor, aki szombat délután egy fővárosi kosárpályán szenvedett horrorsérülést. Jelenleg is kórházban van - számolt be az énekes balesetéről a Bors Ilyen felvételeket csak a híradásokban és a sportközvetítések lassításai alatt lehet képernyőn látni, de olyankor közlik a nézőkkel, hogy csak erős idegzetűek nézzék végig - írják. Most Király Viktor maga vette videóra és tette fel a közösségi oldalára dermesztő sérülésének képeit. A lapnak arról számolt be az énekes, hogy amikor a reccsenés után meglátta a lábát, nem nagyon tudta, mit csinál. A Megasztár nyertese a fel tudta idézni a pillanatot, amikor megtörtént a baj.– Sokkolt, amikor megláttam a lábamat. Furcsán állt! – mondta tegnap délután a Borsnak Király Viktor, és mindezt a rajongói is láthatták, hiszen egy rövid videót erről is megosztott velük.– Fájt, de nem annyira, mint amennyire az ember egy ilyen sérülésnél gondolná. Talán ezért is volt energiám felvenni, és feltenni az Instagramra. Egyébként az is közrejátszott, hogy emiatt le kellett mondani fellépést. Nekem ilyenkor bizonyítanom kell, hogy vis maior helyzet van – mondta Viktor, aki tegnap a kézilabda Bajnokok Ligája né­gyes döntőn lépett volna fel.

Viktor egy fővárosi kórház vendégszeretetét élvezi a balul elsült szombati kosármeccs kö­vet­kezményeként.– Még nem mondtak az orvosok semmit. Holnap néznek rá újra a lábamra, és megmondják, hazamehetek-e, vagy maradnom kell-e még. Akkor mondják majd el azt is, mi vár rám, ami a gyógyulást illeti.Az énekes abba egyelőre bele sem mer gondolni, mi lesz, ha fekvőgipsszel hetekre ágyba pa­ran­csolják, márpedig a hasonló sportsérülések gyógyulási ideje jó esetben is minimum fél év. És az sem kizárt, egy hosszas rehabilitáció is vár majd rá - írja a lap.– Ha így lesz, sok új dalt írok majd – próbálta egy viccel elütni a helyzetet Viktor.