Brutális nézettséggel indult A mi kis falunk

Brutális nézettséget produkált az RTL Klub vadonatúj, csütörtök este debütáló fikciós sorozata, A mi kis falunk: 33,8 százalékos közönségarányt ért el a kereskedelmi célcsoportban. Ráadásul az idei év legnézettebb műsora lett a 18-49 éves korosztály körében, összesen 473 832-an nézték meg a vadonatúj sorozat legelső részét. A teljes lakosság körében is kiválóan teljesített A mi kis falunk, hiszen 1 108 674 nézőt ültetett a képernyők elé, ezzel az idei év negyedik legnézettebb műsora lett.



A mi kis falunk Pajkaszeg mulatságos hétköznapjait mutatja be olyan karakterek segítségével, akikkel csak és kizárólag itt találkozhatunk: egy ügyeskedő polgármester és kultúrharcos asszisztense, egy testépítő pap, egy szexi kocsmáros, egy féleszű rendőr, egy rezignált körzeti orvos és egy playboy foci edző. A remek szereposztásnak köszönhetően biztos, hogy a szereplők egy-egy mondata szállóigévé válik majd. A vidéki környezet és a számtalan külső felvétel pedig olyan keretbe helyezi a sorozatot, amely hétről-hétre garantálja a felhőtlen szórakozást és a tökéletes kikapcsolódást.



Az RTL Klub 2015 őszén, a Válótársak című sorozattal írta fel magát a prémium fikciós sorozatok palettájára. A csatorna akkor megfogadta, hogy ha sikeres lesz a produkció, akkor további fikciós sorozatokkal garantálja majd a nézők minőségi szórakoztatását. S mivel a Válótársaknak nemcsak az első, hanem a második évada is elképesztő sikerrel futott, nem volt kérdés, hogy a nézők ki vannak éhezve a prémium fikciós sorozatokra. Éppen ezért esett a választás A mi kis falunkra, amelynek debütálása még a Válótársak nézettségét is felülmúlta.