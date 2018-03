Bucsi Réka és Deák Kristóf új filmje a Friss Hús magyar válogatásában

Először láthatja a magyar közönség az Oscar-díjas, valamintcímű új animációs alkotását a 6. Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztiválon, amelyet április 3. és 8. között rendeznek meg a fővárosi Toldi moziban.A Friss Hús idei magyar programjába 34 filmet válogattak be. Deák Kristóf és Bucsi Réka új alkotása mellett a programban szerepel még a néhány éve nagy sikert arató Újratervezés rendezőjének, Tóth Barnabásnak a Susotázs című filmje, valamint Schwechtje Mihály, Kis Hajni, Kovács István és Grosan Cristina új alkotásai - olvasható az MTI-hez elküldött tájékoztatóban.Mindezek mellett több figyelemre méltó rövidfilm került a versenyprogramba a magyar filmes oktatási intézményekből (Budapest Metropolitan Egyetem, ELTE, MOME, SZFE) és a Magyar Média Mecenatúra program által támogatott munkákból is.A nemzetközi versenyprogram három blokkjának válogatásában szerepel többek között a cannes-i arany pálmás Gentle Night rendezőjének, a kínai Csiu Jangnak a Berlinale Generation szekciójában díjazott Into the Blue című alkotása, Katarzyna Gondek lengyel alkotó az idei Sundance fesztiválon is vetített Deer Boy című alkotása, és a thaiföldi Sorayos Prapapan Velencében bemutatott Death of the Sound Man című rövidfilmje.Idén először külön blokkot szentelnek a szervezők az LMBT-tematikájú alkotásoknak (Friss Hús íQUEER) és a horrorfilmeknek (Friss Hús ÓMIDNIGHT), amelyeket késő esti vetítéseken láthat a közönség.Három fődíjat osztanak ki a záróünnepségen: a legjobb magyar élő szereplős, a legjobb magyar animációs, és a legjobb nemzetközi élő szereplős/animációs filmnek járó elismerést, díjazzák a legjobb magyar színészt és a legjobb magyar színésznőt is.Több különdíjat is kiosztanak és a legígéretesebb 30 alatti rendezőnek járó díjat is odaítélik.A részletes program a www.frisshusbudapest.com oldalon érhető el.