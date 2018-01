Bucsi Réka Solar Walk című animációs filmjével versenyez a Berlinalén

Bucsi Rékának már két korábbi alkotását, a Symphony No. 42 és a Love című animációs rövidfilmeket is sikerrel vetítették a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon. A Solar Walk eredetileg 50 perces különleges összművészeti projektként debütált ősszel Dániában, ennek 21 perces rövidfilm-változatát hívta meg a Berlinale a versenyprogramba.



A produkció a dán Aarhus Jazz Orchestrával való együttműködésből született. "Körülbelül egy éve kértek meg, hogy készítsek 50 perces filmet egy szimfonikus dzsesszfúziós anyag alá, amit két dán zeneszerző írt. Nem koncertháttér-vetítésre gondoltak, hanem arra, hogy a film legyen a dominánsabb: húsz zenész kíséri a filmet a moziban" - mesélte a rendező.



Hozzátette: nem teljes mértékben a zene inspirálta az animációs filmet, hiszen miközben készült, a zenéből egy midi verziót hallgatott, ami egyfajta dallamot, irányt mutatott. "A végleges zenét én is a koncerten hallottam először, az előadás premierjén Dániában. Nagyon izgultam előtte, de nagyon jól fogadta a közönség" - tette hozzá.



Ebből az anyagból lett összevágva a berlini versenyprogramban szereplő 21 perces anyag. Ez már természetesen nem élő zenével megy, a rövidfilmhez saját zene készült. "Vágáskor azok a részek maradtak ki, amelyek kevésbé voltak narratívak és nem illettek bele a húszperces koncepcióba" - számolt be róla.



Bucsi Réka a Solar Walkot Dániában a viborgi animációs műhelyben egy nemzetközi csapattal készítette: francia, amerikai, dán kollégákkal. "Én válogattam össze a csapatot, nagyjából azokat, akik az előző, Love című filmemen dolgoztak" - jegyezte meg.



A rendező úgy festette le új munkáját, mint egy galaktikus utazást. "Megyünk egyik bolygóról a másikra, ismeretlen tájakon, ismeretlen lényekkel, az egész egy űrbeli történet. Olyan karakterek szerepelnek benne, akik teljes univerzumokat alkotnak, de alapvetően nem a teremtéstörténet a lényeg, hanem az alkotás, a teremtés öröme. A kozmikus káosz megjelenítése, egy szürreális trip az egész, nem a mély filozofikus kérdéseken van a hangsúly. Ez egy feel good movie, könnyen nézhető animációs orgia" - magyarázta.



A Solar Walk abban az értelemben narratív, hogy végigkísérjünk szereplőket, eljutunk a világukba a felfedezéseiken és alkotásaikon keresztül. A rendező ugyanakkor hangsúlyozta, hogy mégsem egy klasszikus utazós moziról van szó.



A rövidfilmet a Friss Hús filmfesztiválon láthatja először a magyar közönség. Később az 50 perces koncertfilmet is szeretnék bemutatni Magyarországon, ez azonban a húsz zenész miatt, akik az élő zenei kíséretet játsszák, komoly előkészítést igényel, Bucsi Réka szerint talán az év végére sikerül megszervezni.



A rendező elmondta, hogy elkíséri a filmjét Berlinbe. A Solar Walk dán animációs rövidfilmként szerepel a versenyprogramban, mivel teljes egészében dán finanszírozásból készült. Magyar részről a rendezőn kívül a hangon dolgozó Lukács Péter Benjámin jegyzi az alkotást.



A 68. Berlinalét február 15. és 25. között rendezik meg. A rövidfilmes versenymezőnyben 18 országból 22 alkotás indul a fesztivál díjaiért.