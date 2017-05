Búcsúzik a Dr. Csont - Különleges videóval köszöntek el a nézőktől

A népszerű sorozat színészei és producerei egy exkluzív videóval készültek a fináléra, amelyet Magyarországon elsőként az RTL Magyarország online felületén láthatnak a nézők. S bár Amerikában lezárul egy korszak, a hazai rajongóknak nincs oka aggodalomra, hiszen az RTL Klubon és a Cool-on továbbra is láthatják a sorozatot.Amerikában lezárul egy korszak: 12 évad után véget ér az egyik leghosszabb ideig műsoron lévő sorozat, a Dr. Csont. Meghálálva a rajongók 12 évnyi figyelmét a Dr. Csont producerei és színészei most egy olyan exkluzív videóval búcsúznak, amelyben eddig soha nem látott jeleneteket és egészen különös megközelítéseket is bemutatnak a sorozat kapcsán.